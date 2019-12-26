Здание Верховного суда России проверяют из-за сообщения об угрозе взрыва

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило в здание Верховного суда РФ. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, в здании работают кинологи с собаками.

"Поступило снова сообщение о заложенном взрывном устройстве в здании Верховного суда. На месте работают экстренные службы для проверки этой информации. Из здания эвакуация не проводится", - сказали в пресс-службе.

Ранее источник в экстренных службах сообщал о "минировании" в очередной раз столичных аэропортов Домодедово и Шереметьево. Эвакуации из них не проводили. На прошлой неделе столичные аэропорты "минировали" пять дней подряд, также угрозы взрыва поступали во вторник.

Также была информация в четверг о поступлении сообщений об угрозах взрыва в головной офис Сбербанка, ряд школ Москвы, все супермаркеты "Лента" в Подмосковье, на станцию МЦД "Лобня", три московских суда. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Сбербанка, "ложный звонок о минировании поступил на общий телефон МЧС, в ходе проверки информация не подтвердилась".

Волна "минирований" в Москве и Подмосковье началась 28 ноября. Специалисты экстренных служб проверили из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов около 7 тыс. объектов. Все угрозы оказались ложными.