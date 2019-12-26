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Экс-министр сельского хозяйства Калмыкии возместит ущерб государству на 25,3 млн рублей

В мае суд признал его виновным в превышении должностных полномочий

ЭЛИСТА, 26 декабря. /ТАСС/. Бывший первый заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства Республики Калмыкия по вынесенному решению Элистинского городского суда возместит причиненный государству ущерб в размере 25 млн рублей. Об этом журналистам в четверг сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

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"Прокуратура республики предъявила иск к Ланцанову П. П. о возмещении ущерба на сумму порядка 25,3 млн рублей, причиненного совершением преступления. Решением Элистинского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме", - сказали в пресс-службе прокуратуры.

В мае Элистинский городской суд признал бывшего чиновника виновным в превышении должностных полномочий и хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч. 2 ст. 286, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд приговорил чиновника к восьми годам колонии со штрафом в размере 500 тыс. рублей. Его также лишили права занимать должности на госслужбе сроком на два года, а также звания "Заслуженный работник сельского хозяйства".

В 2011 году Ланцанов, являясь одновременно председателем Совета директоров ОАО "Агрохолдинг "Мраморное мясо Калмыкии", используя свое служебное положение, незаконно изъял принадлежащие агрохолдингу денежные средства. Он обратил их в свою пользу и в пользу третьих лиц и организаций, причинив республике в лице Министерства по земельным и имущественным отношениям материальный ущерб в особо крупном размере - на сумму порядка 25,3 млн рублей.

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