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Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Липецкой области есть ребенок

Всего в больницы отправили восемь человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Ребенок находится в числе пострадавших в результате аварии с участием автобуса в Липецкой области. Об этом ТАСС сообщили в четверг в ЕДДС Становлянского района области.

"Среди пострадавших один ребенок, отправлен в больницу в Елец. В больницы отправили восемь человек. Было всего в автобусе было 17 человек", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в больнице Ельца, ребенок находится в медучреждении с отцом. "У ребенка рассечен подбородок. С отцом ребенка все нормально", - сказали в больнице.

В пресс-службе регионального правительства ТАСС пояснили, что непострадавших пассажиров автобуса заберет дополнительный автобус. "Пассажиры, которые не пострадали, доставлены в село Становое для обогрева, за ними приехал автобус", - сказали в пресс-службе.

Авария произошла на 356-м км трассы М-4 "Дон" вблизи населенного пункта Ярлуково Становлянского района. В результате два человека погибли, 15 выбрались из салона самостоятельно. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и автобус опрокинулся в кювет.

Теги
РоссияЛипецкая область
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Два человека погибли, 15 пострадали в ДТП с автобусом в Липецкой области
По данным МЧС, авария произошла на 356-м км трассы М-4 "Дон"
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