Следствие по делу историка Соколова должно завершиться к весне 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве, рассчитывает, что следствие по уголовному делу закончится к началу весны 2020 года, после чего адвокаты и сам историк начнут знакомиться с материалами дела. Об этом журналистам в четверг сообщил адвокат Соколова Александр Почуев.

Что известно о задержании историка Соколова по подозрению в убийстве

"Следственные действия почти окончены. Действия по ст. 215 и ст. 217 УПК РФ ("Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением", "Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела" - прим. ТАСС) ожидаем в феврале или марте", - сказал защитник.

В четверг адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой Анастасии Ещенко, сообщила ТАСС, что останки, предположительно принадлежащие девушке, обнаружены в реке в черте Петербурга. Будет проведена соответствующая экспертиза для точного установления их принадлежности.

В ноябре Соколова извлекли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором находились человеческие останки, позднее фрагменты тела человека нашли в его квартире. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Как установило следствие, жертвой историка стала аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой Соколов состоял в личных отношениях.

Соколов заключен под стражу. В суде он признался, что совершил преступление на почве личного конфликта. В настоящее время он переведен в Центр психиатрии имени В.П. Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы.