В торговом павильоне в Абакане ликвидировали открытое горение

ТАСС, 27 декабря. Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом павильоне в Абакане в Хакасии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На данный момент ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - сказал собеседник агентства.

Возгорание возникло в двухэтажном торговом павильоне. К моменту прибытия пожарных горела кровля на площади 2000 кв. метров.

По предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлечено более 70 человек, 20 единиц техники и пожарный поезд.

В новость в 00:25 мск внесены имзенения - добавлены подробности.