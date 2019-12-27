В Петербурге осудили трех обвиняемых в хищениях при строительстве космодрома "Восточный"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Николая Баланцева, Павла Бартоша и Ивана Локтева, обвиняемых в мошенничестве при строительстве космодрома "Восточный". Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга, фигурантов приговорили к четырем годам и одному месяцу колонии каждого и освободили от наказания по отбытию.

"Суд назначил наказание Баланцеву в виде лишения свободы сроком на 4 года 1 месяц в исправительной колонии общего режима, освобожден по отбытию. Бартошу - 4 года 1 месяц в ИК общего режима, освобожден по отбытию. Локтеву - 4 года 1 месяц в ИК общего режима, освобожден по отбытию. Гражданский иск признан по праву", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.