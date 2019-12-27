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В Новгороде задержали полицейских, которые проигнорировали сообщение о похищении подростка

Их подозревают в халатности, которая привела к гибели подростка

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 декабря. /ТАСС/. Новгородские полицейские, подозреваемые в халатности, которая привела к гибели подростка, задержаны. В ближайшие дни им будет избрана мера пресечения, сообщил ТАСС представитель пресс-службы управления СК РФ по Новгородской области.

Как ранее сообщал ТАСС, сотрудники управления СК РФ по Новгородской области при оперативной поддержке УМВД России по Новгородской области возбудили уголовное дело в отношении оперативного дежурного и оперуполномоченного оперативно-сыскного отделения уголовного розыска УМВД России по Великому Новгороду. Сотрудники полиции подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека").

"Подозреваемые полицейские задержаны, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании им меры пресечения", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, 30 декабря прошлого года в полицию обратилась мать подростка 2002 года рождения, она сообщила полицейским о том, что кто-то удерживает ее сына в неизвестном месте и требует от нее выкуп. Женщина также пояснила, что у нее есть аудиозапись телефонных переговоров, в ходе которых ей дали поговорить с сыном, а после неизвестный потребовал за него выкуп. Однако сотрудники полиции не проверили поступившую информацию, а женщину убедили, что оснований для подачи ею заявления нет. На следующий день было обнаружено тело несовершеннолетнего с признаками насильственной смерти.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе управления СК РФ по Новгородской области, следователям ведомства удалось установить, что подростка убили двое местных жителей, которые и требовали выкуп у его матери. В УМВД России по Новгородской области ТАСС сообщили, что ведомство организовало служебную проверку по факту случившегося, если вина сотрудников полиции будет доказана, их уволят из органов внутренних дел по дискредитирующим мотивам.

Теги
РоссияНовгородская область
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