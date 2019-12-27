В Новгороде задержали полицейских, которые проигнорировали сообщение о похищении подростка

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 декабря. /ТАСС/. Новгородские полицейские, подозреваемые в халатности, которая привела к гибели подростка, задержаны. В ближайшие дни им будет избрана мера пресечения, сообщил ТАСС представитель пресс-службы управления СК РФ по Новгородской области.

Как ранее сообщал ТАСС, сотрудники управления СК РФ по Новгородской области при оперативной поддержке УМВД России по Новгородской области возбудили уголовное дело в отношении оперативного дежурного и оперуполномоченного оперативно-сыскного отделения уголовного розыска УМВД России по Великому Новгороду. Сотрудники полиции подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека").

"Подозреваемые полицейские задержаны, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании им меры пресечения", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, 30 декабря прошлого года в полицию обратилась мать подростка 2002 года рождения, она сообщила полицейским о том, что кто-то удерживает ее сына в неизвестном месте и требует от нее выкуп. Женщина также пояснила, что у нее есть аудиозапись телефонных переговоров, в ходе которых ей дали поговорить с сыном, а после неизвестный потребовал за него выкуп. Однако сотрудники полиции не проверили поступившую информацию, а женщину убедили, что оснований для подачи ею заявления нет. На следующий день было обнаружено тело несовершеннолетнего с признаками насильственной смерти.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе управления СК РФ по Новгородской области, следователям ведомства удалось установить, что подростка убили двое местных жителей, которые и требовали выкуп у его матери. В УМВД России по Новгородской области ТАСС сообщили, что ведомство организовало служебную проверку по факту случившегося, если вина сотрудников полиции будет доказана, их уволят из органов внутренних дел по дискредитирующим мотивам.