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Крушение самолета Bek Air в Казахстане

Потерпевший крушение под Алма-Атой самолет пропал с радаров через минуту после взлета

Самолет исчез с радаров в 07:22 по местному времени

НУР-СУЛТАН, 27 декабря. /ТАСС/. Пассажирский самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, разбившийся утром в пятницу под Алма-Атой, пропал с радаров через одну минуту после взлета.

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Об этом свидетельствует сообщение, распространенное пресс-службой международного аэропорта Алма-Аты.

В тексте отмечается, что самолет произвел взлет в 07:21 (04:21 мск) и пропал с радаров в 07:22. В экстренной эвакуации пассажиров было задействовано более 50 бригад скорой помощи. В терминале аэропорта были оперативно развернуты штаб и пункт медицинской и психологической помощи.

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КазахстанКрушение самолета Bek Air в Казахстане
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