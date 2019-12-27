Потерпевший крушение под Алма-Атой самолет пропал с радаров через минуту после взлета

НУР-СУЛТАН, 27 декабря. /ТАСС/. Пассажирский самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, разбившийся утром в пятницу под Алма-Атой, пропал с радаров через одну минуту после взлета.

Об этом свидетельствует сообщение, распространенное пресс-службой международного аэропорта Алма-Аты.

В тексте отмечается, что самолет произвел взлет в 07:21 (04:21 мск) и пропал с радаров в 07:22. В экстренной эвакуации пассажиров было задействовано более 50 бригад скорой помощи. В терминале аэропорта были оперативно развернуты штаб и пункт медицинской и психологической помощи.