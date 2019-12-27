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Экстренно севший в ростовском аэропорту борт "Иракских авиалиний" вылетел в Минск

Самолет вылетел из Платова в 17:02 мск

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Иракские авиалинии" сообщением Багдад - Минск, который совершил экстренную посадку в ростовском аэропорту Платов, вылетел в пункт назначения. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"[Самолет "Иракских авиалиний"] вылетел из Платова в 17:02 мск", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщал ТАСС, что самолет успешно совершил экстренную посадку в связи с отказом автопилота. Сообщалось, что на борту было около 200 пассажиров, большая часть из которых - граждане Ирака.

По данным источника, речь идет о самолете Airbus A321. Позже в пресс-службе аэропорта ТАСС подтвердили, что самолет иракской авиакомпании совершил посадку по техническим причинам.

"Иракские авиалинии" (Iraqi Airways) является крупнейшим авиаперевозчиком Ирака.

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