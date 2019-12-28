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Крушение самолета Bek Air в Казахстане
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Сертификат эксплуатанта Bek Air возобновят не раньше 10 января 2020 года

НУР-СУЛТАН, 28 декабря. /ТАСС/. Сертификат эксплуатанта авиакомпании Bek Air, самолет которой потерпел крушение в пятницу в Казахстане, возобновят не ранее 10 января 2020 года, пока не будет проведено расследование. Об этом сообщил в субботу на брифинге генеральный директор АО "Авиационная администрация Казахстана" Питер Гриффитс.

"Сертификат эксплуатанта не будет возобновлен как минимум до 10 января - только после того, как будет выполнена работа по расследованию", - сказал он.

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По его словам, к расследованию привлекут международных экспертов. Как он указал, предварительное расследование может занять ориентировочно 14-20 дней.

Сертификат летной годности

Ранее пресс-служба МВД Казахстана сообщила, что самолет имел сертификат летной годности до 21 мая 2020 года.

"Установлено, что воздушное судно, потерпевшее крушение, построено в 1996 году на заводе Fokker в Голландии и имело сертификат летной годности до 21 мая 2020 года", - уточнили в ведомстве. По его данным, следственно-оперативной группой отрабатываются несколько версий, в том числе техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании".

"По поручению главы государства, МВД проводится досудебное расследование по факту крушения пассажирского воздушного судна Fokker-100 в районе поселка Гульдала Алматинской области по части 3 статьи 344 Уголовного кодекса Республики Казахстан, - цитирует пресс-служба министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева. - МВД проведет качественное и объективное расследование причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета. Следствием изучаются все документы, аудио- и видеозаписи. Назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна, в том числе пожаро-техническая и транспортно-трассологическая экспертизы".

Глава МВД подчеркнул, что следователям предстоит восстановить хронологию всех событий, предшествовавших авиакатастрофе. С этой целью сотрудники проверяют работу всех наземных и авиационных служб, участвующих в организации и проведении полетов, ведутся допросы ответственных лиц и опрос пассажиров данного рейса. "Проведен осмотр взлетно-посадочной полосы. С воздушного судна изъяты самописцы и бортовой журнал. В настоящее время продолжается осмотр района падения самолета", - говорится в сообщении пресс-службы.

По состоянию на 28 декабря в медицинских учреждениях Алма-Аты на стационарном лечении находятся 47 пострадавших, в том числе девять детей. Четверым пострадавшим после медицинского осмотра назначено амбулаторное лечение, и они отпущены домой. Число погибших не изменилось и составляет 12 человек, уточнили в ведомстве.

Теги
КазахстанКрушение самолета Bek Air в Казахстане
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