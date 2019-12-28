В полиции Могадишо сообщили, что заминированный грузовик подорвал террорист-смертник

ПРЕТОРИЯ, 28 декабря. /ТАСС/. Начиненный взрывчаткой грузовик был подорван утром в субботу в столице Сомали Могадишо террористом-смертником. Об этом сообщил сомалийский новостной сайт "Гарове онлайн" со ссылкой на столичную полицию.

"Смертник направил грузовик на полицейский контрольно-пропускной пункт", - заявил офицер полиции Ахмед Башир.

Член федерального парламента республики Абдуразак Мухаммед на своей странице в Twitter ранее сообщил, что число погибших составляет более 90 человек, среди них 17 полицейских и 73 гражданских лица. Радиостанция Dalsan подтвердила эти цифры, отметив, что среди погибших четыре гражданина Турции.

Подрыв грузовика произошел на юго-западном КПП, который является одним из крупнейших в Могадишо. Террорист направил транспортное средство на офис, где происходит сбор дорожной платы и оформление документов. В это время суток там собирается большое количество людей. Как отметил мэр Могадишо Омар Филиш, среди жертв теракта много студентов университета Бенадир. Они находились в автобусе, который оказался в эпицентре взрыва. Вблизи КПП также располагалась группа турецких инженеров, которые ведут в Могадишо строительные работы.

Премьер-министр Сомали Хасан Али Хайре объявил, что отменяет свою поездку в рамках избирательной кампании в штат Галмудуг и остается в столице страны для оперативного управления ситуацией.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нынешний взрыв. Однако, по данным британской радиостанции Би-би-си, в Могадишо указывают на "Аш-Шабаб" как организацию, причастную к теракту.

Тактика террористического подполья

В 2004 году на территории Сомали была создана радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб". С 2008 года ее боевики периодически совершают теракты с использованием смертников, а также начиненных взрывчаткой машин. Летом 2011 года "Аш-Шабаб" потерпела стратегическое поражение, когда была вынуждена оставить столицу страны. С тех пор она перешла к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года лидер "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к группировке "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Общая численность "Аш-Шабаб", по разным оценкам, составляет от 3 тыс. до 10 тыс. боевиков.

В Сомали находится миротворческая миссия Африканского союза (АМИСОМ), которая имеет мандат на поддержку переходного правительства Сомали, реализацию национального плана в области безопасности и подготовку сомалийских служб безопасности. Численность контингента - 20,6 тыс. Поддержку Вооруженным силам Сомали также оказывают ее союзники в регионе.