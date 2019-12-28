Спасатели проводят работы по перекачке топлива из крыла разбившегося в Казахстане самолета

НУР-СУЛТАН, 28 декабря. /ТАСС/. Спасатели на месте катастрофы самолета казахстанской авиакомпании Bek Air близ Алма-Аты проводят работы по перекачке топлива из крыла воздушного судна, к 17:00 по местному времени горючего в баке все еще остается чуть больше половины. Об этом сообщил в субботу представитель комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

"Спасателями КЧС МВД совместно со спасателями службы спасения города Алматы продолжаются работы на месте ЧС по разбору обломков самолета при помощи гидравлических инструментов. Также ведутся работы по перекачке авиационного топлива из бака правого крыла воздушного судна. Задействована одна единица техники (8-тонный бензовоз аэропорта). По состоянию на 17:00 (14:00 мск) из имеющихся в баке 4875 л авиационного топлива откачано 2 тыс. л", - указал он. По его словам, для недопущения возгорания приведена в готовность пожарная техника.

Кроме того, для оказания экстренной психологической помощи организована работа телефонов горячей линии. "По состоянию на 17:00 всего поступило 1344 звонка. Психологами КЧС оказана экстренная психологическая помощь 59 родственникам пострадавших, а также психологами министерства здравоохранения оказана психологическая помощь 47 пострадавшим, находящимся на стационарном лечении", - уточнил Нурахметов.

В субботу в стране объявлен общенациональный траур, в связи с чем отменены развлекательные мероприятия и программы. На территории республики и в ее загранучреждениях в этот день приспущены государственные флаги, в том числе и самый большой флаг Казахстана, общая площадь полотна которого составляет 450 кв. м, стороны - по 15 и 30 м, а вес - 90 кг. Он расположен на территории этно-мемориального комплекса "Атамекен" в столице страны на высоте 111 м.