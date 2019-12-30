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Крушение самолета Bek Air в Казахстане
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Решение о дальнейшей деятельности авиакомпании Bek Air  примут после 10 января

Как сообщил премьер-министра Казахстана Роман Скляр, к этой дате будут известны предварительные результаты расследования авиакатастрофы

НУР-СУЛТАН, 30 декабря. /ТАСС/. Решение о продолжении работы казахстанской авиакомпании Bek Air , самолет которой потерпел крушение близ Алма-Аты, будет принято после отчета о предварительных результатах расследования ЧП после 10 января 2020 года. Об этом сообщил в понедельник журналистам заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

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"Авиационные власти приостановили действие лицензии Bek Air . Когда предварительные результаты расследования будут опубликованы, тогда уже будет принято объективное решение по дальнейшей деятельности авиакомпании и по полетам данных видов самолетов", - рассказал Скляр, напомнив, что предварительные результаты расследования подготовят к 10 января.

По словам премьер-министра, погодные условия в день крушения самолета были нормальными и не могли стать причиной ЧП. 

"По предварительным причинам [крушения] я бы хотел воздержаться [от комментариев]. Понятно, что это либо техническая причина, либо ошибка экипажа. Один авиатор говорит, что может быть это была ошибка экипажа, другой говорит, что техническая причина. Я бы попросил воздержаться. Осталось немного времени, когда расшифруют бортовые самописцы. И мы объективную картину увидим. Погодные условия - вы видели, была летная погода, сцепление на полосе было также нормальным", - рассказал Скляр.

Как сообщил министр здравоохранения страны Елжан Биртанов 46 человек, в том числе девять детей, пострадавших в результате катастрофы самолета Bek Air, остаются в больницах. 

"За прошедшие сутки у нас трое выписались. Таким образом, у нас 46 пациентов находятся в клиниках, в том числе девять детей. По детям, состояние стабильное, они переведены из реанимационного отделения, то есть их жизни ничего не угрожает. Однако требуется соответствующее качественное лечение, поэтому на контроле у министерства здравоохранения", - сказал он после заседания правительства.

"По взрослым, есть тяжелые больные. В реанимации семь человек находятся в 4-й городской больнице, двое - в Алматинской областной клинической больнице, один пациент вызывает опасения. В целом, сейчас там работает наша группа врачей во главе с руководителями научных центров. Вчера также проконсультировали, тактику определили. В принципе, лечение продолжают в полном объеме", - отметил он. Говоря о пациенте, состояние которого вызывает опасения, министр рассказал, что "у него жировая эмболия в связи с тем, что перелом кости, поэтому он был переведен на искусственную вентиляцию легких".

По словам главы ведомства, состояние второго пилота самолета оценивается как тяжелое, но стабильное, он находится в реанимации.

В новость были внесены изменения (08:25 мск) - добавлены подробности.

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КазахстанКрушение самолета Bek Air в Казахстане
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