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Дело в отношении экс-главы Nissan и Renault
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Карлос Гон подтвердил, что находится в Ливане

Он отметил, что бегство даст ему возможность начать общаться с прессой
Карлос Гон AP Photo/Francois Mori
Описание
Карлос Гон
© AP Photo/Francois Mori

ТАСС, 31 декабря. Находившийся под домашним арестом в Токио бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон подтвердил во вторник, что прибыл в Ливан.

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Об этом сообщило агентство Reuters.

"Я не скрываюсь от правосудия, а бегу от несправедливости и политического преследования", - приводит агентство его слова. Он обвинил японскую судебную систему в том, что та отказывает людям в их основных правах, и заявил, что не собирается "находиться у нее в плену". Гон добавил, что бегство даст ему возможность начать общаться с прессой.

В Токийском окружном суде ранее подтвердили, что условия домашнего ареста Гону не изменялись и разрешения на выезд из Японии он не получал.

Теги
ЯпонияЛиванДело в отношении экс-главы Nissan и Renault
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