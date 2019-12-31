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Дело в отношении экс-главы Nissan и Renault

Японские адвокаты Карлоса Гона шокированы его бегством

Бывший глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi ранее подтвердил, что находится в Ливане

ТОКИО, 31 декабря. /ТАСС/. Японские адвокаты бывшего руководителя альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона шокированы его бегством за границу, не знали о нем и по-прежнему хранят заграничные паспорта экс-менеджера. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио глава группы защитников Карлоса Гона Дзюнъитиро Хиронака.

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"Я был поражен этой новостью, - цитирует его телеканал NHK. - Это как ушат воды на голову. О подготовке моего клиента к отъезду мне ничего не было известно". Адвокат сообщил, что все три заграничных паспорта Гона находятся у его защитников, он ими не мог воспользоваться для бегства.

Ранее Гон подтвердил, что уехал в Ливан, и обвинил японское правосудие в несправедливости и предвзятости.

Правительство Японии считает, что ему будет крайне сложно добиться от властей Ливана выдачи Гона, который въехал в эту страну в нарушение правил домашнего ареста. Как сообщил во вторник телеканал NHK, ливанские власти подтвердили, что Гон въехал по документам на другое имя.

Между Японией и Ливаном нет соглашения о выдаче преступников и подозреваемых, заявил во вторник представитель японского МИД информационному агентству Киодо. "Карлоса Гона нам не передадут, если мы не сумеем добиться понимания у ливанских властей", - цитирует агентство дипломата. По данным NHK, Япония хотела бы каким-то образом создать условия для проведения суда над бывшим менеджером, начало которого запланировано на весну 2020 года.

Теги
ЯпонияЛиванДело в отношении экс-главы Nissan и Renault
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