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В Новошахтинске устранили аварию, оставившую без воды более 40 тыс. жителей

Ведется заполнение системы водой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 декабря. /ТАСС/. Авария на водопроводе, оставившая без воды более 40 тыс. жителей Новошахтинска, устранена. Об этом во вторник сообщается на сайте регионального главка МЧС.

"В 06:00 мск аварийно-восстановительные работы завершены, идет заполнение системы водой", - говорится в сообщении.

Накануне в пресс-службе регионального управления МЧС ТАСС сообщили, что в результате аварии на водопроводе в Новошахтинске без воды остались около 42 тыс. жителей города.

На сайте государственного унитарного предприятия Ростовской области "Управление развития систем водоснабжения" сообщалось, что авария на водоводе диаметром 1000 мм произошла в 10:10 мск, была прекращена подача воды в поселки Майский и Южная, частично - в поселок Нежданная (г. Шахты) и Октябрьский район.

Новошахтинск - город на западе Ростовской области с населением около 108 тыс. человек.

Теги
РоссияРостовская область
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