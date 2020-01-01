В Амурской области пропал двухлетний мальчик

ТАСС, 1 января. Следователи СК РФ по Амурской области разыскивают двухлетнего ребенка, с которым, по предварительным данным, ушла из дома во вторник его мать. Женщина вернулась домой одна, где находится ее сын, она объяснить не может, сообщается на сайте СУ СК РФ по Амурской области.

Что делать, если ваш ребенок пропал?

"Следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления СК РФ по Амурской области разыскивается [мальчик] 25 марта 2017 года рождения, который пропал вечером 31 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

В СУ СКР ТАСС сообщили, что у следствия нет информации о том, что семья стояла на учете в органах опеки.