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Судьба двух человек остается неизвестной после крупного пожара в доме в Астрахани

Площадь возгорания составила 800 кв. м

АСТРАХАНЬ, 2 января. /ТАСС/. Администрация Астрахани устанавливает точное число жильцов, проживающих в доме 22 по улице Советской, где в четверг утром произошел крупный пожар. Сейчас местонахождение двух человек неизвестно. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель городского "Аварийно-спасательного центра" Виктор Рожков.

"Пока неизвестна судьба двух человек. Мероприятия проводятся, устанавливается их местонахождение", - сказал Рожков.

По его словам, здание, где произошло возгорание, старой постройки, двухэтажное с мансардным этажом, является памятником архитектуры. Стены дома кирпичные, при этом перекрытия деревянные. Точное число жильцов, проживающих в доме, уточняется. "В настоящий момент жители данного дома собраны в администрации Кировского района, там для них организован горячий чай, уточняется состав жильцов. С теми жильцами, которые пока не могут самостоятельно решить проблему с жильем, администрация города проводит мероприятия по размещению их в жилом маневренном фонде", - добавил Рожков.

Он также заметил, что причина и место возгорания устанавливаются. На месте продолжается разбор завалов и проливка.

По данным ГУ МЧС по региону, пожар в жилом трехэтажном доме в Кировском районе Астрахани по улице Советской возник в 04:43 (03:43 мск). Площадь пожара составляла 800 кв. м. Всего из здания эвакуировали восемь человек. К тушению огня было привлечено более 20 единиц техники, локализация была объявлена в 07:40 (06:40 мск), открытое горение ликвидировано в 08:57 (07:57 мск). По предварительным данным, пострадавших не было.

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