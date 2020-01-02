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В стене дома в Твери после взрыва газа образовались трещины

Жителей временно расселят

ТАСС, 2 января. Трещины в стене дома образовались после взрыва газа в панельной многоэтажке по бульвару Гусева в Твери, где пострадали два человека. Жителям предложено временное проживание в гостинице "Юность", сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе правительства региона.

По данным прокуратуры, по внешней стене дома по шву, в перекрытиях потолка и пола квартиры специалистами зафиксированы трещины. Администрация Твери приняла решение не заселять пострадавший подъезд "с учетом сомнений в его безопасности".

"14 человек, проживающих в подъезде дома по бульвару Гусева, будут размещены в гостинице "Юность". По поручению губернатора Игоря Рудени, их обеспечат горячим питанием, окажут необходимую помощь и поддержку. Остальные жители находятся у родственников", - сообщили в правительстве.

В результате случившегося травмы получили мужчина и женщина, которых доставили в областную клиническую больницу. В прокуратуре уточнили, что у них ожоги рук и лица второй степени. В момент взрыва в квартире было шесть человек, остальные члены семьи не пострадали.

Всего из дома были эвакуированы 52 человека, все они были временно размещены в школе №48. В общей сложности в доме зарегистрированы 273 человека. Прокуратура и СК проводят проверку.

Теги
РоссияТверская область
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