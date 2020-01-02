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Армия Судана подтвердила гибель 18 человек при крушении Ан-12 в Дарфуре

КАИР, 3 января. /ТАСС/. По меньшей мере 18 человек стали жертвами крушения военно-транспортного самолета АН-12 в Западном Дарфуре в четверг. Об этом сообщил представитель вооруженных сил бригадный генерал Амер Мухаммед аль-Хасан, передает суданский информационный портал "Тадж-ньюс".

По его словам, "на борту находились 18 человек: семь членов экипажа из числа военных, в том числе четверо офицеров, а также восемь гражданских лиц, включая четверых детей, и трое судей". Все погибли.

Самолет, следовавший в Хартум, разбился через пять минут после вылета из аэропорта Эль-Генейны, административного центра региона Западный Дарфур, в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы. В Дарфур он привез медикаменты и продовольствие и совершал обратный рейс в суданскую столицу. Этим же бортом должны были лететь министр юстиции и генеральный прокурор страны, но в последний момент они отказались от полета по рабочим обстоятельствам.

Начато расследование обстоятельств крушения самолета.

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