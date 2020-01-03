Адвокат Карлоса Гона уверен, что его подзащитный намерен доказать свою невиновность

ТОКИО, 3 января. /ТАСС/. Экс-глава автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон, оказавшись на свободе, переполнен решимости продолжить борьбу и доказать свою невиновность. Такое мнение юрист Франсуа Зимере, представляющий интересы Гона во Франции, выразил в интервью японскому общественному телевидению, выдержки из которого приводятся в пятницу.

"Судя по всему, боевой дух просто переполняет [Карлоса Гона] после того, как он оказался на свободе", - приводит его слова японское телевидение. Зимере также выразил надежду на то, что на предстоящей пресс-конференции Гон подробно расскажет обо всем произошедшем за последний год, включая побег из Японии.

В четверг исполняющий обязанности министра юстиции Ливана Альберт Сархан сообщил национальному агентству Аль-Ватания, что в Бейрут поступил из Интерпола международный ордер на арест бывшего руководителя франко-японского автомобилестроительного альянса. По данным японского агентства Kyodo, соответствующий запрос в Интерпол был сделан правительством Японии.

На этой неделе стало известно, что Гон бежал из Японии в Ливан. 31 декабря он лично подтвердил этот факт, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости. На данный момент точно неизвестно, каким образом находившийся под домашним арестом и постоянным наблюдением полиции Гон смог покинуть территорию Японии. Ранее сообщалось, что Гона якобы вывезли из провинциального японского аэропорта в ящике для музыкальных инструментов, а затем он был доставлен в Ливан из Турции на частном бизнесджете.

Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему предъявлены также другие обвинения. В апреле прошлого года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог. На этой неделе стало известно, что он бежал из Японии в Ливан.