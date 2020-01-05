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Крушение самолета Bek Air в Казахстане

В Казахстане рассказали о состоянии пострадавших при крушении самолета Bek Air

В медицинских учреждениях остаются 30 человек

НУР-СУЛТАН, 5 января. /ТАСС/. 30 человек, в том числе семь детей, которые пострадали в результате крушения самолета авиакомпании Bek Air в Казахстане, по-прежнему находятся в медицинских учреждениях. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба управления здравоохранения Алма-Аты.

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"На текущий момент в стационарах Алматы, Нур-Султана, Алматинской многопрофильной клинической больнице находятся 30 пациентов в стабильном состоянии", - цитирует сообщение управления агентство Казинформ.

По его данным, семь детей находятся в Центре детской неотложной медицинской помощи, еще три человека доставлены в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии в Нур-Султане.

Кроме того, в отделении реанимации стационаров проходят лечение два пациента. Всего же выписаны из стационаров Алма-Аты 23 пострадавших, уточнили в управлении.

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КазахстанКрушение самолета Bek Air в Казахстане
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