СК возбудил дело после пожара с тремя погибшими в частном доме в Пензенской области

ТАСС, 5 января. Уголовное дело возбуждено после гибели трех человек при пожаре в частном доме в Пензенской области. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону в воскресенье.

"Для детального установления обстоятельств гибели трех лиц при пожаре в селе Соболевка Каменским межрайонным следственным отделом регионального Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - отмечается в сообщении.

По информации следственного управления, очаг возгорания находился внутри дома. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении или нарушение правил эксплуатации электроприборов. Для определения точной причины возгорания назначена судебная пожаро-техническая экспертиза.

Пожар случился около 23:00 мск 4 января в частном доме в селе Соболевке. После ликвидации возгорания в доме обнаружили тела двух мужчин 1948 и 1963 года рождения и женщины 1940 года рождения. При первоначальном осмотре на телах погибших повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.