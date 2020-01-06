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Минздрав уточнил число пострадавших в ДТП в Тюменской области

По данным министерства, в аварии пострадали девять человек

ТАСС, 6 января. Министерство здравоохранения Тюменской области уточнило число пострадавших в аварии с автобусом, произошедшей в понедельник на федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. По данным властей, госпитализированы девять человек.

Ранее со ссылкой на региональное управления ГИБДД сообщалось о семи пострадавших.

"В Областной больнице №3 получают необходимую медпомощь девять человек. Одна пострадавшая госпитализирована в реанимацию с травмой головы, состояние стабильное. Дополнительно для наблюдения в больницу доставили ее ребенка. Также позже доставлен еще один взрослый - проходит диагностику", - сказали там, уточнив, что пятеро пострадавших получили легкие травмы.

По данным генконсульства республики в автобусе находились пять граждан Таджикистана. "Трое сейчас в больнице, а двое отказались от госпитализации", - сообщили ТАСС в генконсульстве республики.

Авария произошла в понедельник на 266-м км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск. Столкнулись автобус и грузовой автомобиль ISUZU. В автобусе, следовавшем из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. По информации управления автомобильных дорог, на момент аварии каких-либо неблагоприятных условий не было, также нет претензий к дорожному полотну. По предварительной причине, водитель автобуса не предоставил преимущество грузовику при развороте.

Теги
РоссияТюменская область
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