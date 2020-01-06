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Крушение самолета Bek Air в Казахстане

Власти Казахстана призвали не строить версии крушения самолета до окончания расследования

Только официальная комиссия по расследованию имеет право комментировать события и ход расследования авиационного происшествия, отметили в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана

НУР-СУЛТАН, 6 января. /ТАСС/. Только официальная комиссия, созданная после катастрофы самолета казахстанской авиакомпании Bek Air, может комментировать ход расследования происшествия. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Казахстана, который призвал не выдвигать преждевременные версии на этот счет.

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"В связи с авиационным происшествием с воздушным судном Fokker-100 авиакомпании Bek Air 27 декабря 2019 года в Комитет гражданской авиации МИИР Республики Казахстан поступают многочисленные запросы от представителей СМИ с просьбой дать комментарии. Также идет активное обсуждение в социальных сетях, выдвигаются различные версии, причины, идет поиск виновных лиц, выражают мнение не только авиационные эксперты, но и блогеры, активные пользователи соцсетей", - констатировали в ведомстве.

Как отметили в комитете, согласно правилам расследования авиационных происшествий в республике и в соответствии со стандартами и рекомендуемой Международной организацией гражданской авиации практикой информация о ходе расследования не разглашается посторонним лицам до окончания расследования.

"В связи с вышеизложенным сообщаем, что только официальная комиссия по расследованию имеет право комментировать события и ход расследования авиационного происшествия. Просим дождаться всех окончания расследования и официального комментария", - подчеркивается в заявлении комитета.

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КазахстанКрушение самолета Bek Air в Казахстане
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