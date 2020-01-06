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Число пострадавших в ДТП в Башкирии увеличилось до девяти

Ранее сообщалось о семи пострадавших

ТАСС, 6 января. Число пострадавших в аварии с двумя легковыми автомобилями в Башкирии увеличилось до девяти человек. Об этом сообщили в понедельник журналистам в МВД республики.

"Всего в больницу для осмотра были доставлены 9 человек", - говорится в сообщении.

Авария произошла в понедельник в 15:30 мск на 63-м км автодороги Кропачево - Месягутово - Ачит. Столкнулись движущиеся навстречу друг другу автомобили Hyundai Accent под управлением 40-летнего жителя города Салават и Peugeot 301, за рулем которого находился 41-летний житель Челябинской области. Среди пострадавших 15-летняя девочка. Ранее сообщалось о семи пострадавших.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства аварии.

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РоссияБашкортостан
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