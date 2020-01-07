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В Москве задержали мужчину, похитившего из секс-шопа товар почти на 50 тыс. рублей

Полицейские изъяли у задержанного похищенное, сообщил источник в правоохранительных органах

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который похитил из секс-шопа в Москве товар почти на 50 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"Сотрудники уголовного розыска по ЮВАО совместно с работниками ОМВД по району Жулебино задержали мужчину, подозреваемого в ограблении секс-шопа. С ним проводятся следственные действия", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 5 января вечером по адресу: Москва, улица Привольная, 9, строение 2, в магазин интим-товаров вошел неизвестный и, пригрозив продавщице предметом, похожим на пистолет, открыто похитил товар, а потом скрылся. Материальный ущерб составил 47 тыс. 850 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой" УК РФ.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, подозреваемый заявил, что выбросил орудие преступления в водоем, при этом у него изъяли похищенное.

По данным источника, это не единственное похищение товаров для взрослых во время новогодних каникул. "3 января в полицию обратился мужчина и заявил, что на улице Затонной в Москве неизвестный направил на него помповое ружье и похитил пакет, в котором находились товары из интим-магазина. После этого злоумышленник скрылся на самокате", - сказал собеседник агентства.

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