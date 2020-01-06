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В Москве мужчина похитил из секс-шопа товар почти на 50 тыс. рублей

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Мужчина похитил из секс-шопа в Москве товар почти на 50 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"5 января в 19:40 мск обратилась продавец магазина (товары для взрослых) и заявила, что 5 января в 19:35 мск по адресу: Москва, улица Привольная, 9, строение 2, в помещение указанного магазина вошел неизвестный, угрожая ей предметом, похожим на пистолет, открыто похитил принадлежащий ИП товар и скрылся. Материальный ущерб составил 47 тыс. 850 рублей", - сказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой" УК РФ.

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Россия
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