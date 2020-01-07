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На Ямале ликвидировали пожар в магазине автозапчастей

Общая площадь пожара составила 800 кв. м

ТАСС, 7 января. Сотрудники МЧС ликвидировали последствия пожара, который произошел во вторник в магазине автозапчастей в городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по округу.

"В 19:17 (17:17 мск) - ликвидация последствий пожара", - сказали в пресс-службе.

Пожар возник около 08:00 мск в одноэтажном магазине автозапчастей. Огонь охватил больше половины здания, общая площадь пожара составила 800 кв. м. Пожар был локализован в 12:45 мск. По предварительным данным, пострадал один человек, который от госпитализации отказался.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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