Гражданам Казахстана рекомендовали воздержаться от покупки билетов компании Bek Air

НУР-СУЛТАН, 8 января. /ТАСС/. Гражданам Казахстана следует воздержаться от покупки билетов авиакомпании Bek Air в связи с приостановкой ее сертификата эксплуатанта. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

"В связи с приостановлением сертификата эксплуатанта авиакомпании Bek Air на неопределенный срок рекомендуем гражданам временно воздержаться от покупки билетов на рейсы авиакомпании Bek Air, - говорится в сообщении ведомства.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс по маршруту Алма-Ата - Нур-Султан, утром 27 декабря при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение. На борту воздушного судна находились 98 человек, в том числе пять членов экипажа.

В результате происшествия погибли 12 человек. Для расследования катастрофы создана правительственная комиссия. Первоначальный отчет о причинах трагедии будет представлен не ранее 10 января. До выяснения обстоятельств произошедшего деятельность авиаперевозчика приостановлена.