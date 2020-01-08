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Крушение Boeing-737 в Тегеране

Украина подготовила спецборты для доставки тел погибших из Тегерана в Киев

МИД Украины готовит списки погибших пассажиров, сообщил президент страны Владимир Зеленский

КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. Спецборты для отправки тел погибших в авиакатастрофе пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины (МАУ) в Тегеране подготовлены, украинская сторона ожидает согласования с иранской. Об этом в среду сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИД и Минобороны для вывоза тел погибших подготовлены, ждем согласования иранской стороны для вылета", - сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

Глава государства добавил, что МИД Украины готовит списки погибших пассажиров, которые будут обнародованы в ближайшее время.

Теги
УкраинаИранЗеленский, Владимир АлександровичКрушение Boeing-737 в Тегеране
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