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Крушение Boeing-737 в Тегеране

ICAO просит воздерживаться от спекуляций относительно причин катастрофы самолета в Иране

Международная организация гражданской авиации также выражает соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета "Международных авиалиний Украины"

ОТТАВА, 9 января. /ТАСС/. Международная организация гражданской авиации (ICAO) выражает соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета "Международных авиалиний Украины" в аэропорту Тегерана и просит воздерживаться от спекуляций относительно причин авиакатастрофы. Об этом говорится в распространенном заявлении организации.

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"Президент совета [Олумуива Бенард Алиу] и генеральный секретарь [Фан Лю] Международной организации гражданской авиации выразили от имени этого специализированного учреждения ООН самые глубокие соболезнования в связи с крушением воздушного судна авиакомпании Ukraine International Airlines, выполнявшего рейс PS752, повлекшим человеческие жертвы", - заявили в ICAO. В ICAO также добавили, что руководство организации "подчеркивает необходимость воздерживаться от каких-либо спекуляций относительно причин этой трагедии до окончания расследования".

Кроме того, в ICAO добавили, что поддерживают контакты с соответствующими государствами и в случае необходимости готовы оказать им помощь.

Теги
УкраинаИранКрушение Boeing-737 в Тегеране
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