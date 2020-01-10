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Крушение самолета Bek Air в Казахстане

Расследование катастрофы самолета Bek Air в Казахстане может занять больше года

Гендиректор Межгосударственного авиационного комитета Виктор Сороченко сообщил, что в расследовании принимает участие представитель государства-разработчика и изготовителя воздушного судна из Нидерландов

НУР-СУЛТАН, 10 января. /ТАСС/. Срок расследования катастрофы самолета казахстанской авиакомпании Bek Air может составить больше одного года. Об этом сообщил генеральный директор Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Виктор Сороченко на брифинге в пятницу.

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"Несмотря на усиленный режим работы, мировая практика показывает, что расследование подобных авиационных происшествий занимает не менее нескольких месяцев, а иногда более года. В основном на сроки расследования влияют глубина и объемы необходимых исследований, которые нужно провести. Следует принимать [во внимание] и чисто процедурные, временные факторы", - рассказал Сороченко.

Он отметил, что в расследовании принимает участие представитель государства-разработчика и изготовителя воздушного судна из Нидерландов. "Предусмотрена процедура, в соответствии с которой комиссия на завершающем этапе расследования направляет проект окончательного отчета государству-разработчику. Разработчик в течение 60 суток рассматривает и дает свои комментарии по проекту отчета. В дальнейшем проводятся процедуры по согласованию этих комментариев", - уточнил генеральный директор МАК.

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КазахстанКрушение самолета Bek Air в Казахстане
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