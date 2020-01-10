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Крушение самолета Bek Air в Казахстане

Власти Казахстана заявили, что решение о деятельности Bek Air будет принято после проверки

Сейчас деятельность авиакомпании приостановлена

НУР-СУЛТАН, 10 января. /ТАСС/. Решение о продолжении деятельности казахстанской авиакомпании Bek Air, самолет которой потерпел катастрофу в декабре 2019 года, будет принято после ее проверки. Об этом сообщил на брифинге в пятницу заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Берик Камалиев.

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"В настоящее время по поручению президента Республики Казахстан проводится проверка всех отечественных авиакомпаний, выполняющих регулярные пассажирские перевозки, на соответствие требованиям по безопасности полетов в части соблюдения норм по поддержанию летной годности, правил производства полетов и подготовки авиационного персонала", - сказал он.

Замминистра напомнил, что после авиакатастрофы деятельность компании Bek Air приостановлена. "В том числе приостановлена деятельность и сертификат летной годности девяти воздушных судов Fokker-100 авиакомпании Bek Air", - уточнил он.

Проверку компании Bek Air проводят авиационные власти Казахстана с участием представителей британского и европейского агентств гражданской авиации, сообщил Камалиев. "По результатам проверки будет принято решение о дальнейшей работе авиакомпании Bek Air. В ближайшее время результаты проверки будут опубликованы", - отметил он.

Как сообщил ранее вице-премьер Роман Скляр, причиной крушения самолета могло стать его обледенение.

Теги
КазахстанКрушение самолета Bek Air в Казахстане
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