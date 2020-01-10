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Число пострадавших в ДТП с автобусом и шестью автомобилями под Пермью выросло до 10

Одного ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести

ПЕРМЬ, 10 января. /ТАСС/. Один ребенок госпитализирован после столкновения автобуса с шестью транспортными средствами в Пермском крае. Число пострадавших выросло до 10, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе краевого Минздрава.

"По детям - можем сказать, что трое осмотрены врачами и отпущены на амбулаторное лечение, один госпитализирован. У него не тяжелое состояние, удовлетворительное, средней степени тяжести", - сказала собеседница агентства.

Она также добавила, что еще один пострадавший самостоятельно обратился в больницу в Кировском районе Перми.

По информации пресс-службы МЧС, в автобусе находились 37 человек, среди которых 35 подростков 10-11 лет из спортивной команды, которые ехали из города Чайковский. Движение на участке трассы, где произошло ДТП было перекрыто.

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РоссияПермский край
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