Ко взрыву танкера с моряками из РФ в Южной Корее мог привести нагрев мономера

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Взрыв на танкере Stolt Groenland в южнокорейском порту Ульсан, на борту которого находились 10 российских моряков и 15 филиппинцев, в сентябре прошлого года произошел, предварительно, из-за нагревания стиролового мономера до 100°C, в результате чего палуба над грузовой цистерной треснула, пары вышли наружу и воспламенились. Об этом сообщается на сайте Российского профсоюза моряков.

Инцидент произошел 28 сентября 2019 года во время стоянки судна в порту. В этот момент на борту находились 25 членов экипажа, из которых десять - российские моряки, остальные - филиппинцы.

"По предварительным результатам, причиной взрыва стало нагревание стиролового мономера до 100°C, в результате чего палуба над грузовой цистерной 9S треснула, пары стиролового мономера вышли наружу и воспламенились. <...> Вероятными источниками воспламенения явились статическое электричество, искры или повышенная температура стальных листов палубного настила", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате взрыва дежурившего у трапа "Stolt Groenland" матроса взрывной волной сбросило в море, также серьезно пострадал матрос, находившийся на палубе соседнего судна Bow Dalian, кроме того, травмы различной степени тяжести получили несколько береговых работников, членов пожарной команды и полиции.

"После инцидента Региональное управление Ульсана по делам торгового флота и рыболовства (Ulsan Regional Office of Oceans and Fisheries) запретило перевозку и разгрузку некоторых опасных грузов, в том числе стирольного мономера, на своих терминалах под мостом, где как раз стоял злополучный танкер", - уточнили в пресс-службе.