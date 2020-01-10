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СМИ: в Индии 20 человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком

По данным газеты The Times of India, еще 21 человека госпитализировали с серьезными ожогами

ТАСС, 11 января. Не менее 20 человек погибли в северном индийском штате Уттар-Прадеш в результате столкновения автобуса с грузовиком, перевозившим горючие материалы. Об этом в пятницу сообщила газета The Times of India со ссылкой на местную полицию.

Автобус следовал из города Каннаудж в город Джайпур. Инспектор местной полиции заявил, что пожар уже потушен и осуществляется операция по оказанию чрезвычайной помощи. По данным полиции, в столкнувшихся машинах находились 70 человек, число жертв может возрасти. 21 человек госпитализирован с серьезными ожогами.

Теги
Индия
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