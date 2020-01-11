СМИ: сбившая украинский Boeing ракета взорвалась под кабиной пилотов

КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Эксперты украинской государственной комиссии по расследованию катастрофы в Тегеране выяснили, что ракета взорвалась рядом с кабиной пилотов Boeing, из-за чего вышла из строя связь и оборудование, которое подает сигналы о полете. Об этом сообщил главный редактор украинского издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов со ссылкой на источники в комиссии.

"Зенитная ракета поразила лайнер в нижнюю переднюю часть фюзеляжа, прямо под кабиной пилотов. Прямое попадание, и кабина вспыхнула изнутри. Мгновенно отключился транспондер самолета, который подает сигналы о полете. Мгновенно пропала связь", - написал Бутусов в Facebook, цитируя источник в госкомиссии.

Источник, по информации Бутусова, также сообщил, что после так называемой выкладки всех фрагментов лайнера "стало очевидно, что не хватает нижней части кабины самолета". "Среди обломков удалось идентифицировать фрагменты верхней части кабины, на них были обнаружили пробоины от поражающих элементов боевой части ракеты", - пишет Бутусов.

Он отметил также, что не исключается, что вторая ракета поразила фюзеляж снизу близко к первой. "Но все это еще предстоит уточнить", - подчеркнул Бутусов.

Тем временем премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале подтвердил, что украинские эксперты провели выкладку обломков. "Была проведена выкладка фрагментов самолета с целью установления полноты найденных частей Boeing-737-800", - написал он. Премьер также отметил, что собраны образцы ДНК родственников погибших, продолжается поиск вещественных доказательств.