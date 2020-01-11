{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

В СНБО Украины завершили политическое расследование крушения Boeing в Иране

Юридическая часть расследования продолжается

КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Оперативный штаб при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины завершил политическую часть расследования крушения украинского самолета в Иране, юридическая часть расследования продолжается. Об этом сообщила в субботу пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского.

На эту тему
Крушение украинского Boeing в Тегеране. Главное

"Политическая часть работы завершена. Наши специалисты продолжают работать, чтобы провести все необходимые юридические процедуры", - говорится в Telegram-канале офиса президента.

В субботу, как сообщили в офисе генпрокурора Украины, также состоялось совещание оперативного штаба при СНБО. "Участники совещания обсудили комплекс первоочередных юридических мер в связи с сообщением иранских властей о поражении украинского пассажирского самолета авиакомпании МАУ рейса PS 752 военными Ирана", - говорится в сообщении.

В целом оперативный штаб высоко оценил сотрудничество с Ираном по расследованию авиакатастрофы. "С самого начала мы получали всю необходимую информацию. Нашим специалистам в Иране были предоставлены все видео-, фото- и другие материалы для анализа процессов, которые происходили и происходят в Тегеране", - сообщили в штабе.

Теги
УкраинаИранЗеленский, Владимир АлександровичКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
Реклама на ТАСС
Три человека погибли в ДТП с автобусом в Орловской области
Еще семь человек пострадали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС