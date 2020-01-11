В СНБО Украины завершили политическое расследование крушения Boeing в Иране

КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Оперативный штаб при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины завершил политическую часть расследования крушения украинского самолета в Иране, юридическая часть расследования продолжается. Об этом сообщила в субботу пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского.

"Политическая часть работы завершена. Наши специалисты продолжают работать, чтобы провести все необходимые юридические процедуры", - говорится в Telegram-канале офиса президента.

В субботу, как сообщили в офисе генпрокурора Украины, также состоялось совещание оперативного штаба при СНБО. "Участники совещания обсудили комплекс первоочередных юридических мер в связи с сообщением иранских властей о поражении украинского пассажирского самолета авиакомпании МАУ рейса PS 752 военными Ирана", - говорится в сообщении.

В целом оперативный штаб высоко оценил сотрудничество с Ираном по расследованию авиакатастрофы. "С самого начала мы получали всю необходимую информацию. Нашим специалистам в Иране были предоставлены все видео-, фото- и другие материалы для анализа процессов, которые происходили и происходят в Тегеране", - сообщили в штабе.