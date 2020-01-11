В Тульской области три человека пострадали при столкновении автобуса и грузовика

ТАСС, 11 января. Три человека получили травмы в результате столкновения автобуса и грузового автомобиля на дороге М-4 "Дон" в Тульской области. За сегодня это уже второе ДТП на данном участке трассы.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе управления МВД по региону, "на 170-м км автодороги М-4 столкнулись пассажирский автобус и грузовик". "Имеется информация о трех пострадавших в салоне автобуса", - сказал собеседник агентства.

Ранее авария произошла на 173-м км трассы, столкнулись грузовик MAN, два пассажирских автобуса и легковой автомобиль. В результате четыре человека получили травмы.

Утром в субботу региональное управление ГИБДД распространило предупреждение об ухудшении погодных условий, что может привести к осложнению дорожной обстановки. Утром в регионе выпал снег, температура воздуха составляет минус 2 градуса. "Тульская Госавтоинспекция напоминает, что для автомобилистов любые ухудшения погодных условий связаны с рядом сложностей, и любая дорожная ошибка водителя может закончиться трагично", - говорится в сообщении ведомства.