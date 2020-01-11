Источник: пойманы предполагаемые нападавшие на главбуха компании PBF GROUP в Москве

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Полиция задержала двоих мужчин и проверяет их на причастность к нападению на главного бухгалтера компании PBF GROUP, совершенное в четверг в столице. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что главного бухгалтера компании PBF GROUP, разрабатывающей и продающей банкам средства защиты от мошенничества с банковскими картами, несколько раз ударили ножом в живот и шею в четверг в Москве. Пострадавшая является женой муниципального депутата Академического района от партии "Яблоко" Михаила Хананашвили. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

"В полицию доставлены двое мужчин, которые проверяются на причастность к преступлению", - рассказал собеседник агентства.