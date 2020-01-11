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СМИ: в Индии восемь человек погибли во втором за день взрыве на фабрике

Пожарные и полиция проводят поисково-спасательную операцию

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 января. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек погибли в субботу при взрыве на химической фабрике в индийском штате Махараштра. Как сообщает телеканал NDTV, инцидент произошел в округе Полгхар примерно в 100 км от столицы штата города Мумбаи.

Взрыв прогремел примерно в 19:20 (16:50 мск) и был настолько сильным, что его услышали в радиусе 15 км. В настоящее время пожарные и полиция проводят поисково-спасательную операцию на месте инцидента.

Это уже второе подобное ЧП в Индии за день. Утром в субботу по меньшей мере пять человек погибли и несколько получили ранения в результате взрыва на фабрике по производству медицинского газа в штате Гуджарат на западе Индии.

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Индия
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