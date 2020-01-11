Президент Ирана извинился перед Украиной за сбитый Boeing

КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора с ним президент Ирана Хасан Роухани извинился за сбитый украинский самолет. Об этом сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.

"Он [Роухани] извинился от иранской стороны за трагедию, которая унесла 176 человеческих жизней. Глава Исламской Республики Иран полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этой страны", - говорится в сообщении.

Зеленский также заявил, что настаивает на немедленном завершении идентификации тел погибших в катастрофе. "Для нас чрезвычайно важно, чтобы уже на следующей неделе - до 19 января - тела погибших вернули на Украину, чтобы родные могли с ними попрощаться", - подчеркнул украинский президент.

Роухани, добавили в пресс-службе Зеленского, заверил, что уже этой ночью даст соответствующие поручения, чтобы репатриация тел состоялась как можно быстрее.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины немедленно направит Ирану ноту с четким перечнем всех последующих шагов, в том числе - юридических аспектов урегулирования вопроса компенсаций.

"Иранская сторона соглашается с Украиной в этом вопросе", - добавили в пресс-службе офиса. Президент Ирана также заверил, что все причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности, а украинской экспертной группе будет оказана вся необходимая поддержка для дальнейшего эффективного сотрудничества в юридической и технической плоскостях.