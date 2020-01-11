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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном
Обновлено 

Расшифровка черных ящиков сбитого в Иране Boeing пройдет на Украине

Информация о том, как будет продвигаться расследование, относится к компетенции Организации гражданской авиации Ирана

ПАРИЖ, 11 января. /ТАСС/. Работа по расшифровке бортовых самописцев сбитого в Иране Boeing будет вестись на территории Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице в Twitter французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

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"Наше бюро подтверждает участие в технической работе по расшифровке черных ящиков, - отметил представитель организации. - Эта работа будет сделана на Украине".

По словам эксперта, "информация о том, как будет продвигаться расследование, относится к компетенции Организации гражданской авиации Ирана".

Теги
УкраинаИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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