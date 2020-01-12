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В управлении МВД назвали возможную причину ДТП под Рязанью

По предварительной версии, водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Largus

ТАСС, 12 января. Выезд на встречную полосу движения, по предварительным данным, стал причиной столкновения легковых автомобилей Hyundai Solaris и Lada Largus на трассе под Рязанью, где погибли три человека и еще восемь пострадали. Об этом в воскресенье сообщила ТАСС представитель пресс-службы УМВД по региону.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Largus. Обстоятельства ДТП уточняются", - сказала собеседница агентства.

Около 02:30 мск в воскресенье на трассе М-5 Москва - Астрахань в Шацком районе Рязанской области столкнулись две легковых машины: восьмиместная Lada Largus и Hyundai Solaris. В Lada погибли два человека, в Hyundai - один. Восемь человек госпитализированы, пятеро из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть гражданин Киргизии.

Как добавил в беседе с корр. ТАСС руководитель территориального отдела Рязанского центра медицины катастроф Сергей Кузьминов, медики начали перевозку на реанимобилях из районных больниц в областной центр пяти тяжело пострадавших в ДТП - 16-летней девочки и четверых взрослых.

Теги
РоссияРязанская область
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