Бывший полковник МВД Захарченко мог получать ежемесячные взятки от группы компаний

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Бывший сотрудник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко, осужденный за коррупцию, мог получать ежемесячные взятки от группы компаний. Об этом сообщил заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсантъ" .

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"В настоящее время устанавливаются обстоятельства ежемесячного получения Захарченко взяток за покровительство в коммерческой деятельности группе компаний", - сказал он.

Кроме того, следствие продолжает устанавливать происхождение денег в различной валюте на общую сумму 8 млрд рублей, которые были найдены в квартире Захарченко.

"Собранные доказательства позволяют сделать вывод, что эти деньги могли быть получены бывшим полковником в результате совершения коррупционных преступлений", - отметил Краснов.