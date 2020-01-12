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Дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых

По делу Арашуковых арестовали 103 объекта недвижимости и 107 автомобилей

Общая сумма арестованного имущества составила 830 млн рублей

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Следствие арестовало более 100 объектов недвижимости и 107 машин на общую сумму 830 млн рублей в рамках уголовного дела о хищении природного газа в Северо-Кавказском федеральном округе, главными фигурантами которого являются Рауль Арашуков и его сын, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Об этом сообщил зампредседателя Следственного комитета России Игорь Краснов.

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"В целях погашения ущерба наложен арест на 103 объекта недвижимости, 38 земельных участков, 107 автомобилей, 69 банковских счетов на общую сумму более 830 миллионов рублей", - рассказал он в интервью газете "Коммерсантъ" накануне дня образования ведомства.

По словам Краснова, следствие также выявило дополнительные факты присвоения денег с помощью фиктивного трудоустройства дочери Рауля Арашукова Камиллы Агоевой на должность советника генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь", а его жены Нелли Арашуковой - на должность начальника отдела кадров филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь". Таким путем из компаний было похищено более 12,8 млн рублей и более 2,8 млн рублей соответственно.

"Еще более 761 млн рублей АО "Газпром газораспределение Ставрополь" похищено путем необоснованного перечисления по фиктивным договорам на расчетные счета подконтрольных Раулю Арашукову фирм", - добавил Краснов.

Всего по делу к уголовной ответственности привлечены 14 участников преступного сообщества, ряд руководящих работников различных дочерних организаций ПАО "Газпром". Еще пять подозреваемых и обвиняемых объявлены в розыск.

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РоссияДела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых
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