По делу Арашуковых арестовали 103 объекта недвижимости и 107 автомобилей

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Следствие арестовало более 100 объектов недвижимости и 107 машин на общую сумму 830 млн рублей в рамках уголовного дела о хищении природного газа в Северо-Кавказском федеральном округе, главными фигурантами которого являются Рауль Арашуков и его сын, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Об этом сообщил зампредседателя Следственного комитета России Игорь Краснов.
"В целях погашения ущерба наложен арест на 103 объекта недвижимости, 38 земельных участков, 107 автомобилей, 69 банковских счетов на общую сумму более 830 миллионов рублей", - рассказал он в интервью газете "Коммерсантъ" накануне дня образования ведомства.
По словам Краснова, следствие также выявило дополнительные факты присвоения денег с помощью фиктивного трудоустройства дочери Рауля Арашукова Камиллы Агоевой на должность советника генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь", а его жены Нелли Арашуковой - на должность начальника отдела кадров филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь". Таким путем из компаний было похищено более 12,8 млн рублей и более 2,8 млн рублей соответственно.
"Еще более 761 млн рублей АО "Газпром газораспределение Ставрополь" похищено путем необоснованного перечисления по фиктивным договорам на расчетные счета подконтрольных Раулю Арашукову фирм", - добавил Краснов.
Всего по делу к уголовной ответственности привлечены 14 участников преступного сообщества, ряд руководящих работников различных дочерних организаций ПАО "Газпром". Еще пять подозреваемых и обвиняемых объявлены в розыск.