Школы во Владивостоке эвакуируют из-за сообщений о взрывных устройствах

ВЛАДИВОСТОК, 13 января. /ТАСС/. Ученики не менее десятка школ во Владивостоке эвакуированы из-за сообщений о заложенных в них взрывных устройствах, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города в понедельник.

"Уже 10 школ получили сообщения о заложенных взрывных устройствах. Все они проверяются, дети и персонал эвакуированы", - сообщил представитель пресс-службы мэрии.

Ранее из-за аналогичных сообщений началась эвакуация всех школ в Хабаровске. В анонимном сообщении, полученном одним из учреждений, не были указаны номера школ, поэтому было принято решение эвакуировать их все.

В декабре 2019 года школы и детские сады на Дальнем Востоке подвергались подобной массовой рассылке уже дважды, оба раза сообщения о минировании объектов не подтвердились.