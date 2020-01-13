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Школы во Владивостоке эвакуируют из-за сообщений о взрывных устройствах

Сообщения о заложенных взрывных устройствах получили 10 школ

ВЛАДИВОСТОК, 13 января. /ТАСС/. Ученики не менее десятка школ во Владивостоке эвакуированы из-за сообщений о заложенных в них взрывных устройствах, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города в понедельник.

"Уже 10 школ получили сообщения о заложенных взрывных устройствах. Все они проверяются, дети и персонал эвакуированы", - сообщил представитель пресс-службы мэрии.

Ранее из-за аналогичных сообщений началась эвакуация всех школ в Хабаровске. В анонимном сообщении, полученном одним из учреждений, не были указаны номера школ, поэтому было принято решение эвакуировать их все.

В декабре 2019 года школы и детские сады на Дальнем Востоке подвергались подобной массовой рассылке уже дважды, оба раза сообщения о минировании объектов не подтвердились.

Теги
Россия
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В Хабаровске эвакуируют вузы и школы из-за сообщений об угрозе взрывов
Предупреждение разослали также в детские сады
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