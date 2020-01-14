Защита Ходорковского не исключает обжалования приговора после решения ЕСПЧ

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Сторона защиты экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского и бывшего руководителя финансового объединения "Менатеп" Платона Лебедева не исключает подачи жалобы на приговор бизнесменам после детального изучения решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятого по второму делу ЮКОСа. Об этом ТАСС заявил представитель защиты Ходорковского и Лебедева Вадим Клювгант.

"Решение ЕСПЧ очень объемное, оно насчитывает более 500 параграфов <...> Из резолютивной части понятно, что получила полное подтверждение позиция защиты в том, что по делу Ходорковского и Лебедева люди были обвинены и осуждены за то, что не является преступлением по законам РФ, произошла искусственная криминализация бизнес-операции. Мы говорили об этом с самого начала процесса. Мы обсудим с нашими доверителями дальнейшие действия и не исключаем подачи жалобы на приговор на основе решения ЕСПЧ", - сказал адвокат.

По его словам, Страсбургский суд также признал в своем решении системное фундаментальное право на справедливое судебное разбирательство в отношении Ходорковского и Лебедева. По мнению адвоката, "произошла дискриминация стороны защиты - не обеспечили конфиденциальное общение с подзащитными, не дали возможность исследовать и оспаривать доказательства обвинения". "Мы были лишены возможности предоставлять свои доказательства: допрашивать наших свидетелей, экспертов и специалистов", - отметил Клювгант.

ЕСПЧ частично удовлетворил иск Ходорковского и Лебедева на нарушение статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующей право на справедливое судебное разбирательство, согласившись с их претензиями по поводу отказа суда заслушать некоторых свидетелей защиты и подвергнуть допросу экспертов стороны обвинения. ЕСПЧ признал, что в отношении Ходорковского и Лебедева были нарушены 7 статья Конвенции (Наказание исключительно на основании закона) и 8 статья (Право на уважение частной и семейной жизни). ЕСПЧ отказался признать, что уголовное дело Ходорковского и Лебедева носило политический характер. Судьи также не посчитали необходимым принимать к рассмотрению претензии, касающиеся продолжительности назначенного им срока тюремного заключения.

30 декабря 2010 года Хамовнический суд Москвы признал Ходорковского и Лебедева виновными по статьям о хищении и легализации денежных средств, полученных преступным путем, приговорив их к 14 годам колонии общего режима с учетом наказания, назначенного по первому приговору. Позже президиум Мосгорсуда смягчил наказание до 11 лет лишения свободы, а Верховный суд - еще на два месяца, до 10 лет и 10 месяцев. Это судебное разбирательство началось уже после того, как Ходорковского и Лебедева в мае 2005 года приговорили к девяти годам лишения свободы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.