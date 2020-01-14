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ЕСПЧ не признал политический характер "второго дела" против Ходорковского и Лебедева

В то же время суд частично удовлетворил иск экс-главы компании ЮКОС и бывшего руководителя финансового объединения "Менатеп"
Михаил Ходорковский REUTERS/Dylan Martinez
Описание
Михаил Ходорковский
© REUTERS/Dylan Martinez

ПАРИЖ, 14 января. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) частично удовлетворил иск экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского и бывшего руководителя финансового объединения "Менатеп" Платона Лебедева, не признав, однако, их обвинения в политическом характере их судебного преследования. Соответствующее решение было опубликовано на сайте суда во вторник.

"Истцы жаловались на предполагаемую политическую мотивацию их задержания, уголовного преследования и приговора, ссылаясь на статью 18 Европейской конвенции по правам человека в связке со статьями 5, 6, 7 и 8, а также статьей 4 протокола 7 Конвенции, - говорится в решении ЕСПЧ. - [Суд] постановил, что нет необходимости рассматривать жалобу по статье 18 в связи со статьями 6, 7 и статьей 4 протокола 7 <...> и постановил, что она не была нарушена в связке со статьей 8".

В то же время европейский суд удовлетворил их жалобы на нарушение статьи 6 Конвенции, гарантирующей право на справедливое судебное разбирательство, согласившись с их претензиями по поводу отказа суда заслушать некоторых свидетелей защиты и подвергнуть допросу экспертов стороны обвинения. Претензии в рамках второго параграфа этой статьи, касавшиеся нарушения их презумпции невиновности за счет публичных заявлений властей в их адрес, были отклонены, как и по поводу предвзятости рассматривавшего их дело судьи, а также непредоставления им достаточного времени на подготовку защиты.

ЕСПЧ признал, что в отношении Ходорковского и Лебедева были нарушены 7 статья Конвенции (Наказание исключительно на основании закона) и 8 статья (Право на уважение частной и семейной жизни). Однако судьи не посчитали необходимым принимать к рассмотрению претензии, касающиеся продолжительности назначенного им срока тюремного заключения.

"Постановлено единогласно, что признание нарушений само по себе составляет достаточную компенсацию морального ущерба, нанесенного заявителям", - говорится в заключении. ЕСПЧ указал, что компенсация, назначенная в рамках предыдущего решения по иску компании ЮКОС против России от 2014 года в размере €1,86 млрд, является достаточным бременем для российского бюджета.

30 декабря 2010 года Хамовнический суд Москвы признал Ходорковского и Лебедева виновными по статьям УК РФ "Хищение" и "Легализация денежных средств, полученных преступным путем", приговорив их к 14 годам колонии общего режима с учетом наказания, назначенного по первому приговору. Позже президиум Мосгорсуда смягчил наказание до 11 лет лишения свободы, а Верховный суд - еще на два месяца до 10 лет 10 месяцев. Это судебное разбирательство началось уже после того, как Ходорковского и Лебедева в мае 2005 года приговорили к девяти годам лишения свободы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.

Теги
РоссияХодорковский, Михаил БорисовичЛебедев, Платон Леонидович
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